Obama retoma las calles para apoyar a dos candidatos demócratas

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ha vuelto a meterse de lleno en la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 4 de noviembre, en los que el Partido Demócrata busca recuperar o mantener terreno, y participará en dos mítines en Virginia y Nueva Jersey para respaldar a los candidatos de la formación. Los demócratas buscan inclinar el voto a favor de la candidata a gobernadora de Nueva Jersey, la congresista Mikie Sherrill, que se enfrenta en una reñida contienda al republicano Jack Ciattarelli. Éste cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien, según ha trascendido, participará en un evento virtual para su candidato.

Sherrill y Ciattarelli -exasambleísta que aspira por tercera ocasión a la gobernación- compiten por el asiento que dejará el demócrata Phil Murphy, quien tras dos cuatrienios no puede aspirar a la reelección en un estado donde los demócratas, con dominio de la gobernación y la legislatura estatal, superan a los republicanos. Trump perdió Nueva Jersey en las últimas presidenciales por seis puntos porcentuales, pero, aun así, su partido ha ganado cinco de las últimas diez elecciones a gobernador, la más reciente con el exfiscal federal Chris Christie (2010-2018). Si Sherrill gana, se convertiría en la segunda mujer al frente del estado, pero sería la primera demócrata. Según las encuestas, aventaja a su rival por un margen entre el 5 y el 10 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El expresidente Obama, que ya tomó las calles para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en la pasada campaña presidencial, participará el próximo 1 de noviembre en un mitin en Newark junto a la congresista, a la que ya apoyó a través de un vídeo en el que la calificó como "la elección correcta" para Nueva Jersey.

En ese vídeo, Obama destaca que Sherrill es madre, exfiscal federal y expiloto de helicóptero de la Marina y que trabajará para "bajar los costos" y priorizar la "seguridad" de todos. "La integridad, la determinación y el compromiso de servicio de Mikie son lo que necesitamos ahora mismo en nuestros líderes", afirmó Obama, todavía una figura influyente dentro del partido pese al amargo sabor que dejaron las últimas presidenciales, en las que la formación perdió la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, y en cuya campaña también participó.

Elecciones clave de cara a 2026