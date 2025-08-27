El atacante de la escuela de Minneapolis publicó un video antes del crimen

Washington, Estados Unidos.

Robin Westman, identificado como el atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de once minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.