El atacante de la escuela de Minneapolis publicó un video antes del crimen

El tirador de la escuela católica fue identificado como Robin Westman. Publicó un video en el que mostraba mensajes contra Trump.

  • 27 de agosto de 2025 a las 14:40 -
  • Agencia EFE
Al menos dos niños murieron y otros 17 resultaron heridos en el ataque a una escuela en Minneapolis.

 EFE/Craig Lassig
Washington, Estados Unidos.

Robin Westman, identificado como el atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de once minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas.

Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EE.UU., según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

Robin Westman es el atacante transgénero que atacó una escuela católica en Minneapolis.

 (RRSS)

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman, de 22 años, es el responsable de haber disparado tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de curso en la escuela de la Anunciación y que posteriormente se quitó la vida tras asesinar a dos niños y herir a otros 17.

Dos niños fueron asesinados en sus pupitres en el tiroteo en Minneapolis

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

