Al menos dos muertos y 20 heridos deja tiroteo en escuela de Minneapolis

Un atacante abrió fuego en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis matando al menos a dos personas, informaron medios locales.

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:46 -
  • Agencia EFE
Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró en un escuela este miércoles en Minneapolis.

 Fotos: EFE, RRSS
Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del atentado en la escuela católica de Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.
El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no "representa una amenaza activa", confirmaron las autoridades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a "rezar" por todas las personas implicadas.
Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.
De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.
Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.
Walz dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", según escribió en su cuenta de X.
La escuela había divulgado varias imágenes en sus redes sociales de los pequeños en su regreso a clases.
Las autoridades de Minneapolis, encabezadas por el alcalde, Jacob Fray, darán una conferencia de prensa para dar más detalles, de acuerdo con su oficina.

