Artemis II hará menos distancia en su reingreso para reducir el calor extremo en la nave

Miami , Estados Unidos

"Estamos utilizando un perfil de entrada elevado. La duración de la entrada es de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo para permitirle cumplir su función con la máxima eficiencia", dijo este viernes el narrador espacial de la Nasa , Rob Navias, en la retransmisión oficial.

La misión Artemis II de la NASA reingresará a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I para reducir las posibilidades de que el escudo térmico sufra daños que pongan en peligro a los cuatro astronautas.

La reentrada de los astronautas en nuestro planeta es uno de los momentos más delicados de la misión, puesto que el escudo térmico sufrió daños superiores a los esperados cuando la misión no tripulada Artemis I, que orbitó la Luna en 2022, regresó a la Tierra.

"En lugar de un rango de entrada de 3.178 millas náuticas (5.885 kilómetros), apuntamos a un rango máximo de 1.701 millas (3.150 kilómetros) hasta nuestra zona de amerizaje frente a la costa de San Diego", agregó Navias.

Reducir la distancia recorrida por el módulo de la tripulación evitará, según la Nasa, que se sobrecaliente más de lo debido, pese a que estará expuesto a temperaturas de 2.700 grados centígrados a su paso por la atmósfera.

Artemis I optó por una entrada que la mantuvo 20 minutos en la atmósfera terrestre, lo que ocasionó que se desprendieran fragmentos del escudo más grandes de lo previsto.

Aunque la Nasa dijo que no habría representado un riesgo para la tripulación, admitió que lo reajustará para las próximas misiones.

"Para Artemis III y misiones posteriores, estamos rediseñando el escudo térmico y el proceso de fabricación para tener un material que sea más poroso desde el principio y permita una disipación de gas más eficiente", explicó Navias.

El amerizaje de los astronautas está previsto que ocurra a las 20:07 hora del este de EE UU (6:07 pm de Honduras).