Alrededor de 24.000 menores migrantes en USA podrían quedarse sin representación legal

Los Ángeles, Estados Unidos

Alrededor de 24.000 menores inmigrantes que ingresaron solos a Estados Unidos están en riesgo de quedarse sin representación legal y exponerse a la deportación desde este viernes, cuando se vence el contrato que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene con los proveedores de servicios jurídicos, denunciaron activistas. El Fondo para Defender a Nuestros Vecinos (Defending Our Neighbors Fund, en inglés) declaró que desde noviembre de 2025, la Casa Blanca ha retenido los pagos a los proveedores de servicios legales que representan a menores no acompañados. La situación se agravará desde este viernes, 31 de julio, fecha en la que expiran los contratos con los proveedores de asistencia legal.

Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos y encargada de supervisar los albergues que acogen a los menores, aseguraron que se ofreció a prorrogar el contrato vigente siempre y cuando los proveedores compartieran información sobre sus clientes, según información citada por The Washington Post. Los abogados y organizaciones que proveen los servicios se negaron a compartir la información, alegando que esto viola los derechos de los menores a una representación justa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El fondo recalcó que, a pesar de que proporcionó recursos de emergencia para ayudar a varios de estos proveedores a continuar representando a sus clientes, sin una acción federal inmediata para renovar el contrato se espera que miles de niños inmigrantes que ingresaron solos al país enfrenten el riesgo inminente de perder a sus abogados. En ese sentido, Melissa Lopez, directora ejecutiva de Estrella del Paso, una red de proveedores legales con más de 20 años, dijo que el Gobierno de Trump intenta eliminar el programa "porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados".