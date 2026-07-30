Hallan restos humanos que serían de la bebé que le sacaron a Camila Potosí

COLOMBIA, HONDURAS

El caso ha causado conmoción en Colombia por la violencia con la que ocurrieron los hechos. Durante varios días, familiares, amigos y ciudadanos mantuvieron la esperanza de que la recién nacida fuera encontrada con vida.

Las autoridades colombianas reportaron el hallazgo de restos humanos que corresponderían a Alahia, la bebé que fue extraída del vientre de María Camila Potosí, una joven de 21 años que fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo en la ciudad de Cali.

Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció luego de que investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) localizaran restos humanos en una zona boscosa de Cali.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el tiempo de muerte de la bebé sería cercano al de su madre, un hallazgo que modificó el rumbo de las pesquisas.

La principal hipótesis de la Fiscalía es que el crimen no habría estado relacionado con el robo de recién nacidos, sino que se trató de un ataque dirigido tanto contra María Camila como contra su hija.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las autoridades informaron que el hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el CTI y la Policía Nacional, además de la información obtenida durante las investigaciones desarrolladas en los últimos días.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde especialistas realizarán los análisis forenses correspondientes para confirmar oficialmente la identidad de la menor y establecer las circunstancias exactas de su muerte.

Por este caso ya avanzan procesos judiciales contra varios presuntos implicados, mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer completamente lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El asesinato de María Camila Potosí y el hallazgo de los restos que serían de su hija, Alahia, han provocado indignación en Colombia, donde familiares y ciudadanos continúan exigiendo justicia para las dos víctimas.