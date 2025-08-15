Acusan de corrupción a la alcaldesa de Nueva Orleans por romance con su jefe de seguridad

Estados Unidos.

La alcaldesa de Nueva Orleans (EE.UU.), la demócrata LaToya Cantrell, fue acusada este viernes de corrupción por un gran jurado, tras una investigación sobre una supuesta relación amorosa con su jefe de seguridad, que ha puesto en jaque su segundo mandato.

La acusación marca la primera vez en la historia de la ciudad en la que un alcalde en funciones enfrenta un proceso penal y el segundo político que estuvo frente al Ayuntamiento en enfrentar juicio por corrupción.

En 2014 el también Ray Nagin fue declarado culpable en un juicio por corrupción tras dejar la alcaldía de Nueva Orleans.