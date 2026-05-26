ICE investiga abogados de inmigración por solicitudes de asilo falsas en USA

Los Ángeles, Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ordenó este martes que se persiga con firmeza a los abogados de inmigración acusados ​​de presentar solicitudes de asilo falsas para sus clientes, de acuerdo a un memorando citado por CBS News.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a desarrollar "políticas antifraude" para evitar que los abogados de inmigración presenten casos de asilo sin base, según el documento citado por la televisora.

La orden hace parte de las últimas medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su campaña para impulsar deportaciones masivas y reducir la inmigración a Estados Unidos.