Israel no descarta "ir hasta el final" contra Hamás si la "disuasión" fracasa  

Tel Aviv, Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles que no descartaba "ir hasta el final" contra el movimiento islamista Hamás, si la opción disuasiva no da frutos, después de casi 10 días de cruentos enfrentamientos.



"Solo hay dos posibilidades para hacerles frente: bien ir hasta el final, que es todavía una posibilidad, bien la disuasión, y actualmente estamos inmersos en una disuasión firme", dijo el primer ministro a embajadores en Tel Aviv.



"Debo decir que no descartamos ninguna opción", agregó. "Lo que intentamos hacer es precisamente esto: reducir sus capacidades, sus medios terroristas, y disminuir su determinación", continuó.

"Esperamos poder restablecer la calma y esperamos poder restablecerla rápidamente. Quiero decir que hacemos esto haciendo lo máximo para evitar las víctimas civiles", explicó.



Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia, el 10 de mayo, al menos 219 palestinos, de ellos, 63 menores, han muerto por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, según la policía israelí.

El conflicto estalló con una andanada de misiles de Hamás contra Israel en "solidaridad" con los cientos de manifestantes palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este.



El último gran enfrentamiento entre Israel y Hamás fue en el verano de 2014. El conflicto, que duró 51 días, asoló la Franja de Gaza y causó la muerte de al menos 2.251 palestinos, la mayoría civiles, y 74 israelíes, casi todos soldados.