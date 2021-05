Biden transmitió a Netanyahu que respalda un "cese al fuego" en Israel

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que es partidario de un alto el fuego en los sangrientos intercambios entre israelíes y palestinos, pero se abstuvo de exigir abiertamente una tregua.



En la llamada telefónica con el primer ministro israelí, "el presidente expresó su apoyo a un cese al fuego y discutió el compromiso de Estados Unidos con Egipto y otros socios hacia ese fin", dijo la Casa Blanca.



Biden se ha resistido hasta ahora a unirse a otros líderes mundiales y a gran parte de su propio partido demócrata para pedir un alto el fuego inmediato en Israel.



En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el mandatario reiteró lo que ha sido su principal mensaje hasta ahora: "su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes".



El presidente estadounidense "animó a Israel a hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la protección de los civiles inocentes", según el comunicado.

La Casa Blanca ha evitado, sin embargo, condenar cualquier aspecto de los ataques militares israelíes en curso, afirmando que el estrecho aliado de Estados Unidos está en su derecho de responder por la fuerza a los disparos de cohetes del movimiento palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza.



Algunos funcionarios estadounidenses han sugerido que en privado se transmiten opiniones más críticas al respecto.

La ofensiva de la comunidad internacional se intensificó este martes para intentar detener los bombardeos del ejército israelí en Gaza y las salvas de cohetes palestinos sobre Israel, sin visos de amainar tras una semana de escalada sangrienta.

Ahmed Mosabeh, un palestino de 28 años y con necesidades especiales, sostiene uno de los varios gatitos de rescate que cuida, junto a un edificio destruido. Foto AFP



Al menos 222 personas han muerto, de ellas 212 palestinos, desde que el lunes estalló esta espiral de violencia entre el Israel y los grupos palestinos de la Franja de Gaza.



En Cisjordania ocupada por Israel, los enfrentamientos de manifestantes con el ejército israelí han dejado 20 muertos en una semana, según el último balance palestino.



El movimiento Fatah convocó un a lo que llamó un "día de ira" y una huelga general para este martes. Una convocatoria que también se ha hecho en ciudades árabes israelíes y localidades "mixtas" de Israel, donde la tensión entre judíos y árabes es muy alta.



Durante la noche, los ataques prosiguieron en el enclave palestino: aviones de combate israelíes lanzaron misiles sobre edificios de la ciudad de Gaza y las explosiones iluminaban el cielo, constataron periodistas de la AFP.

Los bombardeos de la víspera alcanzaron las oficinas de la Media Luna Roja catarí y la única clínica dedicada a la detección del covid-19 en este territorio asolado por la pobreza y bajo bloqueo israelí desde hace casi 15 años.



El ejército israelí informó en Twittre que registró 90 ataques con cohetes desde Gaza entre las 19H00 del lunes (16h00 GMT) y las 07H00 (04H00 GMT) del martes en dirección a territorio israelí y que, por su parte, atacó "65 objetivos terroristas con 62 aviones de combate" en el estrecho enclave de dos millones de habitantes.



Desde el 10 de mayo que comenzaron las hostilidades, 3.440 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza, indicó el ejército israelí, que precisó que un 90% fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo.

Civiles

"Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa, la muerte puede llegar en cualquier momento", declaró Ruba Abu Al Auf en Gaza. "Los bombardeos son una locura y no distinguen entre personas".



Los misiles israelíes dejaron cráteres en la calzada y causaron destrozos graves en la red eléctrica, sumiendo a Gaza nuevamente en la oscuridad.



Existe el riesgo de crisis humanitaria, con casi 40.000 palestinos desplazados y 2.500 personas que perdieron sus hogares en los bombardeos.



El movimiento islamista Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, amenazó con disparar más cohetes contra Tel Aviv si la aviación israelí "no deja de apuntar a civiles". Decenas de sus misiles cayeron sobre el sur de Israel.



El ejército afirma haber apuntado a lo que denomina "el metro" -túneles subterráneos que según Israel permiten al movimiento islamista trasladar sus municiones- y a las casas de comandantes de Hamás, porque asegura que algunas se utilizaban para "almacenar armas".



De los 212 palestinos que han muerto en Gaza al menos 61 son niños. Más de 1.400 palestinos han resultado heridos.



En el lado israelí, 10 personas murieron, incluido un niño, y 294 resultaron heridas por el lanzamiento de cohetes.



En otro frente, desde el sur de Líbano se volvieron a lanzar cohetes hacia Israel pero no cayeron en territorio israelí, afirmó el ejército, que ha tomado represalias con disparos hacia el "punto de lanzamiento" de los proyectiles.

Diplomacia 'discreta'

En Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, el presidente Mahmud Abas pidió al enviado estadounidense Hady Amr una "intervención" de Washington.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió el enfoque diplomático "discreto" pero "intensivo" de Washington sobre este asunto.



Los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Abdel Fatah al Sisi (Egipto) quieren mediar para alcanzar un alto el fuego y pedirán el respaldo de Jordania. Hay otro canal abierto, a través de la ONU, con la ayuda de Catar y de Egipto.



La Unión Europea también abordará el conflicto, el más mortífero desde el verano de 2014, este martes en una reunión por videoconferencia de sus ministros de Relaciones Exteriores.



El conflicto estalló el 10 de mayo con una andanada de misiles de Hamás contra Israel en "solidaridad" con los cientos de manifestantes palestinos heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén Este.



La violencia se originó por la amenaza de expulsión de familias palestinas a favor de colonos israelíes en este sector palestino ocupado por Israel durante más de 50 años