Policía fuera de control propina una golpiza a una pareja en restaurante de Dallas

Texas, Estados Unidos.

Un violento episodio registrado en un restaurante de comida mexicana en Dallas, Texas, se ha viralizado en redes sociales por la reacción de una agente de policía agredida en el incidente, informaron este jueves medios locales.

El hecho se registró el pasado martes en el restaurante El Pulpo en Dallas, cuando los dueños del local se vieron obligados a llamar a la policía tras registrarse una pelea entre varios clientes supuestamente borrachos en el lugar.

Un video muestra el momento en que llegan los agentes y una de ellas es golpeada por un hombre en aparente estado de ebriedad.

La oficial no duda en devolver el golpe contra el hombre propinándole una golpiza a él y a una mujer que intenta defenderlo.

La mujer policía repartió golpes a diestra y siniestra hasta que sacó al hombre que presuntamente inició la trifulca del lugar.

Vea: Estadounidenses ya no tendrán que usar mascarillas en interiores, CDC

Las autoridades no han informado si se registraron detenciones tras el violento episodio, pero según Fox News no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes en dicho restaurante.

Las imágenes de la pelea se han viralizado en redes sociales, donde usuarios aplauden a la oficial por sus rápidas y efectivas maniobras para contener la pelea mientras que otros crítica su "excesivo uso de la fuerza".