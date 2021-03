China se prepara para invadir a Taiwán, advierte EEUU

Washington, Estados Unidos.

China podría invadir Taiwán en un plazo de seis años para lograr su ambición declarada de sustituir a Estados Unidos como primera potencia militar en el Océano Pacífico, advirtió este martes el comandante de las fuerzas estadounidenses en la región, el almirante Philip Davidson.



"Me temo que están acelerando sus planes para suplantar a Estados Unidos (...) de aquí a 2050", declaró el jefe del Comando Militar del Indo-Pacífico (Indopacom) ante una comisión del Senado. "Me temo que quieren conseguir su objetivo antes de lo previsto".



"Está claro que Taiwán forma parte de sus ambiciones y creo que la amenaza es evidente en la próxima década, de hecho en los próximos seis años", añadió.



Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Taipéi en 1979 para reconocer a Pekín como único representante oficial de China, pero sigue siendo el aliado más poderoso de Taiwán y su principal proveedor de armas.



China considera, sin embargo, la isla como una provincia suya y amenaza con recuperarla por la fuerza en caso de una declaración formal de independencia o una intervención extranjera.



Tras recuperar el control de Hong Kong de forma contundente, Pekín ha lanzado repetidas advertencias a Taipéi con demostraciones de fuerza e intentos de impedir la navegación en el estrecho de Taiwán, que separa ambos territorios.



China, que también tiene ambiciones territoriales en el mar de la China Meridional (frente a Vietnam y Filipinas, en particular), en el Mar de la China Oriental (en las islas Senkaku controladas por Japón) y en el Himalaya frente a la India, amenaza incluso la isla estadounidense de Guam en el Pacífico, señaló el almirante Davidson.



"Guam es hoy un objetivo", advirtió, recordando que los militares chinos difundieron el año pasado un vídeo promocional que mostraba a pilotos atacando una base militar en la isla, a 2.500 km al este de Filipinas.

Davidson pidió a los miembros del Senado que aprobaran la instalación en Guam de una batería antimisiles Aegis Ashore de última generación capaz de interceptar los proyectiles chinos más potentes.



Guam "debe ser defendida y debe estar preparada para futuras amenazas, porque tengo claro que Guam ya no es sólo un lugar desde el que pensamos que podemos combatir", añadió. "Vamos a tener que combatir por ella".



Además de otros tres sistemas de defensa antimisiles Aegis para Australia y Japón, el almirante Davidson pidió a los congresistas que incluyeran armas ofensivas en el presupuesto militar de 2022 "para hacer saber a China que el coste de lo que intentan hacer es demasiado alto y para hacerles dudar de sus posibilidades de éxito".