Guatemala revisará "acta por acta" por denuncias de fraude electoral en presidenciales

Ciudad de Guatemala.



El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció este jueves que revisará "acta por acta" los resultados de las elecciones generales celebradas el domingo después de las diversas denuncias presentadas.

El presidente del ente, Julio Solórzano, dijo durante una reunión con fiscales de los partidos políticos que a partir del lunes de la próxima semana se hará un cotejo "acta por acta" de cada Junta Receptora de Votos (21,099) porque "las circunstancias y opiniones pueden afectar el proceso electoral".



Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, que deben ser ratificados después de resolver las impugnaciones, dicen que la socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala Sandra Torres y el aspirante de centroderecha Alejandro Giammattei son los dos candidatos que pelearán por la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral, que se celebrará el 11 de agosto.



Lea más: Mayoría de mexicanos apoya cierre de fronteras a migrantes, según encuesta



Desde que el pasado domingo se celebrarán los comicios generales se sucedieron múltiples protestas en varios departamentos del país contra los resultados de las votaciones, uno de los motivos que ha llevado a los magistrados del ente electoral a tomar esta decisión para volver a hacer una evaluación total del conteo de sufragios.



El partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y su candidata, la líder indígena mam y defensora de derechos humanos Thelma Cabrera (cuarto lugar en las presidenciales), fueron los primeros en denunciar este semana un fraude electoral, a lo que se sumaron algunas otras voces a lo largo de la semana, como el candidato a la Presidencia por el partido oficial (Frente de Convergencia Nacional), el kaibil Estuardo Galdámez.



Sin embargo, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el propio Tribunal Supremo Electoral han negado este extremo, aunque el organismo guatemalteco ha reconocido la posibilidad de que existieran algunos "errores" en la digitalización de los datos obtenidos en las actas de cada mesa, que fueron apuntados en el centro de cómputo.



Lea más: La crisis de los refugiados, más de 70 millones, que no para de crecer



El día de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral habilitó en su página web una pestaña para consultar en tiempo real los resultados de las elecciones generales y este lunes el sitio presentó errores y los datos se encontraban a cero, aunque desde el ente han asegurado que se trató de un error y que no se había ordenado poner a cero el sistema.



Entre el sábado y el lunes pasados, el Ministerio Público ha dado seguimiento a 255 denuncias en la Fiscalía de Delitos Electorales, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentra revisando los sucesos para emitir un posicionamiento el próximo miércoles.



La OEA, por su parte, aceptó durante la presentación de su informe preliminar que los 84 observadores y especialistas de la misión, que recorrieron 1,132 Juntas Receptoras de Voto en todo el país, reportaron casos de "transporte masivo de electores" y que desde que llegaron al país por primera vez en abril habían recibido 20 denuncias relacionadas, en su gran mayoría, con actos de "coacción al votante y el uso indebido de fondos públicos durante las semanas previas a la elección".



Lea más: Se disparan pedidos de asilo por crisis en Honduras, Venezuela y El Salvador



El domingo, durante la jornada electoral, se registraron actos violentos que llevaron a la suspensión de los comicios en dos municipios (que se analizará si deben o no repetirse) y también en otros lugares de los departamentos de Sololá, Quiché, El Progreso, Zacapa, Jalapa, Petén, Baja Verapaz y San Marcos.