Unos 120,000 hondureños en riesgo de ser deportados de la Florida

La nueva ley perjudicará también a muchos inmigrantes hondureños que viven en el estado de Florida. Según datos confirmados por el consulado hondureño en Miami, en ese estado viven 200,000 catrachos, de ese total unos 120,000 personas no tienen residencia, ciudadanía , visa o permiso de trabajo para vivir en ese país.

Solo 80,000 hondureños viven ahí en condición regular.

Ronny Frazier, líder comunitario hondureño en Miami, calificó la situación de la nueva ley como complicada y preocupante.

“Tomando en cuenta esas medidas de la nueva ley que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio de este año, todo hondureño que no tenga su estatus regular y sea arrestado por la policía o en puntos migratorios será deportado”. Frazier añadió que ahora no será como antes que si algún hondureño era arrestado por manejar sin licencia solo se castigaba dándole un tickets o en otros casos se les capturaba por no andar documentos y se les daba una tregua o una cita a corte, sin embargo, eso ya no pasará después de que esta ley entre en vigencia.

El líder hondureño sugirió a las organizaciones y fundaciones hondureñas que se unan para hacer presión para que el gobernador DeSantis dé marcha atrás a esas políticas racistas. También Frazier recomendó a los hondureños que no tienen documentos, que se trasladen para estados como Oklahoma donde el gobernador ha creado leyes que protegen a inmigrantes e incluso le están otorgando licencias.

La ley también contempla que el hospital que atienda a ilegales será castigado con hasta 15 años de prisión. Además, habrá pena para quienes transporten personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.