El senador republicano Tim Scott se lanza a la carrera presidencial en EEUU

“Ellos atacan nuestro valores estadounidenses, nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad. Pero no mientras yo esté, no en mi periodo. Eso no funcionará. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras esto pasa en Estados Unidos”.

Scott ha pasado meses recorriendo los estados considerados cruciales para ganar impulso temprano en la carrera por las primarias de su partido, subrayando su fe cristiana y su perspectiva como el único afroestadounidense republicano en el Senado.