Lukaku regresó a los terrenos de juego de manera oficial el miércoles pasado por la quinta jornada de la Champions ante el Viktoria Plzen, donde marcó un gol a pesar de no ser titular.

Según los medios italianos, la lesión del atacante belga no es grave y no peligra su presencia en el Mundial de Qatar 2022, pero podría darse la situación de que no vuelva a vestir la camiseta del Inter de Milán hasta 2023, hasta después de la cita mundialista.

El debut de la Selección de Bélgica en la Copa del Mundo será ante Canadá el 23 de noviembre, luego se medirá ante Marruecos el 27 y cerrará ante Croacia el 1 de diciembre.

Se espera que Lukaku llegue en óptimas condiciones a Qatar 2022. ya que desde su llegada al club italiano, sólo ha disputado cinco partidos oficiales: cuatro de Serie A y uno de Champions, anotando un total de tres goles entre ambas competiciones.