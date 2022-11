Una final deseada por muchos. Un estudio realizado con inteligencia artificial reveló a los dos candidatos para disputar la gran final del Mundial de Qatar 2022, uno de ellos entre los favoritos a llevarse el título.

La investigación realizada por ‘The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup’ y retomada por la revista Four Four Two, reveló una final que siempre ha sido deseada por los aficionados del fútbol.

El estudio colocó a la Argentina de Lionel Messi ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el último encuentro de la justa mundialista, dando como campeona a la Albiceleste comandada por Lionel Scaloni.

Dos de los mejores jugadores del mundo se estarían disputando la final, en donde cada uno suma su quinta Copa del Mundo y cerrando posiblemente su última fase en este certamen.

Aunque Argentina, es una de las preferidas a ganar la Copa, junto a Alemania, Francia y Brasil. Portugal trae consigo a un equipo en crecimiento, con jugadores como Joao Félix, Bruno Fernández, Rafael Leao y la dirección de Cristiano Ronaldo.

¿Cómo se definiría la final del Mundial de Qatar 2022?

El estudio afirmó que hay una alta probabilidad de que la cita del 18 de diciembre entre Argentina y Portugal, se defina desde los penales, donde los dirigidos por Lionel Scaloni toman ventaja.

Según la investigación, la Albiceleste ha ganado cuatro de sus cinco tandas de penales, mientras que Portugal sólo disputó una ronda donde cayó ante Inglaterra.

La cuenta regresiva para el inicio de Qatar 2022 es cada vez más corta, el 20 de noviembre es la gran cita para el inicio de la tan esperada Copa del Mundo.