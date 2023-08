Xiomara Castro: Solución a los problemas es unirse contra el neoliberalismo

“Quieren continuar con el latrocinio los mismos que me entregaron este país como tierra rasada, aquellos que se apropiaron ilegalmente de las principales riquezas y actividades del Estado en medio de licitaciones y concesiones amañadas. Esas mismas fuerzas del mal que adversan mi gobierno no quieren diálogo, no quieren consensos, pretenden crear anarquía, menosprecian la voluntad del soberano que me eligió”, recalcó.

Los dos nuevos fiscales deben ser electos antes del 1 de septiembre por el Parlamento, integrado por 128 diputados, en el que Libre no tiene mayoría, por lo que necesita lograr consensos con las principales fuerzas de oposición.

La presidenta también le dijo a sus seguidores que “debemos mantenernos unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueos”.