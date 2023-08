”La casa política no tiene respuestas. La única conclusión es que el país anda mal políticamente, hay una debilidad en el liderazgo y hay una intención de mostrar efervescencia política que nos conduzca a una situación que puede ser una asamblea constituyente o una transformación de modelo liberal a socialista. Esa quimera de golpe de Estado no lo cree nadie”, reiteró.

La teoría de un posible golpe de Estado tomó fuerza luego de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, hiciera un polémico discurso la mañana del viernes pasado en el que mencionó a los generales en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, Isaías Barahona, Luis Alonso Maldonado Galeas y Mario Raúl Pacheco.

“No quiero desaprovechar esta oportunidad para manifestar lo siguiente: General Mario Raúl Pacheco, no a los golpes de Estado; general Isaías Barahona, no a los golpes de Estado; general Romeo Vásquez, no a los golpes de Estado; general Maldonado Galeas, no a los golpes de Estado”, mencionó Fortín.

Por su parte, el autogolpe de Estado que también se menciona en las diferentes fuerzas políticas se refiere a que las instituciones que, según la ley, deben encargarse de mantener la paz, democracia y orden público, están participando y coordinando movilizaciones políticas.