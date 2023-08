Elección de los fiscales: El oficialismo, lejos de los 86 votos en primer intento

La pugna no solo es un juego de números, sino una exposición de trayectorias y posiciones políticas. La política en esta arena se teje con hilos de evaluaciones, trayectorias y alineaciones. Jenny Almendárez fue la mejor evaluada por la anterior Junta Proponente, con 95.55%. Se graduó como licenciada en ciencias jurídicas en 1993 en la Unah , tiene una especialidad en derecho penal y un máster en derecho procesal penal. Fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del Ministerio Público durante 20 años, consultora internacional y se ha desempeñado de manera independiente.

Pese a que la moción llevaba el respaldo de tres instituciones políticas, solo alcanzó 70 votos; es decir, 18 votos más que el oficialismo, pero tampoco bastó para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Del total, 53 votaron en contra, cuatro se abstuvieron y uno no votó.

A su vez, expuso que aquellos profesionales con tendencia política directa no deberían ser escogidos para los nuevos cargos en el Ministerio Público, puesto que las próximas autoridades deberán contar con una independencia de ideología partidaria.

¿Pero qué pasará si no ocurre lo establecido? Al respecto, el constitucionalista pormenorizó que la Ley no establece un tiempo en específico de prórroga, por tanto, las actuales autoridades de la Fiscalía deberán permanecer en sus cargos mientras no elijan otro fiscal general y al adjunto.

“Sabemos que hay ungidos por cada partido político, y ese no es un problema, per sí que estos sean un instrumento útil para afectar las estructuras democráticas del país”, advirtió.

De su lado, Alejandra Fuentes, oficial técnico-jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expuso que el nuevo fiscal deberá luchar contra la ingobernabilidad existente en el Ministerio Público, por lo que la responsabilidad que recae en el Congreso Nacional es enorme, y ahora solo resta llegar a un acuerdo final. “Es importante que el Congreso rescate los estándares de transparencia que se siguen en estos procesos, que haya observadores nacionales e internacionales para hacer algo más creíble y que las bancadas participen sin obstáculo”, declaró. A criterio de esta representante de la sociedad civil, “la negociación política en sí no es mala, siempre y cuando sea sana, pues no siempre se puede ganar y a veces hay que ceder”.