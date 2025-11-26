Castro y Sheinbaum subrayaron importancia de respetar "voluntad popular" en elecciones

Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su reunión con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, tuvo como eje central el reconocimiento mutuo a los proyectos de cooperación bilateral y la preocupación de Castro por que se respete la "voluntad popular" en las elecciones hondureñas del domingo. “Ellos tienen elección el domingo, hay elección en Honduras el domingo. Entonces, le interesaba mucho a ella hacernos saber que es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina un día después del encuentro con la mandataria hondureña.

En este sentido, recalcó que Castro expuso su preocupación por posibles intentos de influir en los comicios. "Que se respete la voluntad popular, su preocupación porque no pudiera ser así. Y yo espero que así sea, que se respete siempre la voluntad de todos los pueblos", afirmó. Asimismo, la presidenta mexicana elogió la gestión de Castro y aseguró que su Administración ha mostrado avances sociales significativos.

Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, @XiomaraCastroZ, quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral. pic.twitter.com/uXlLKgsWeL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 26, 2025

“Entonces, ha sido desde mi punto de vista un buen gobierno y siempre respetamos a todos los pueblos y gobiernos de América Latina, particularmente pues un gobierno progresista como el que hoy gobierna Honduras”, concluyó.

