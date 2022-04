La familia del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó su confianza en la justicia estadounidense y dijo que espera poder demostrar en ese país que el exgobernante es víctima de una venganza orquestada por narcotraficantes.

En horas de la mañana de este jueves, su esposa Ana García publicó a través de sus redes sociales un vídeo que ilustraba una serie de fotografías del recuerdo, además del siguiente mensaje: “¡Volverás, @JuanOrlandoH! Esa es mi fe y mi declaración ¡Nunca estarás solo, estamos contigo, te esperamos en casa, te amo. #Justicia, #Volverá, #Oremos”.

Su mensaje contenía un video musical con un trozo de la canción “Confieso”, que interpreta la artista puertorriqueña Kany García.

De la canción, García escogió el trozo que dice: “Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no?, si eras mi todo ¿Y cómo no?”.

El video recogía un juego de fotografías de Hernández con sus familiares y cierra con una del exgobernante y un mensaje suyo impreso: “Soy inocente, confío en la justicia y la misericordia de Dios”.

“Confiamos en la justicia norteamericana y que cuando se nos dé la oportunidad de contrastar declaraciones falsas de narcotraficantes con evidencia tangible, se va a poder demostrar cómo Juan Orlando al frente del Gobierno de Honduras enfrentó y logró desmantelar bandas delincuenciales”, indicó la familia del exgobernante en un comunicado difundido anoche.

Agregó que Hernández también “combatió el crimen organizado en todas sus formas de manera valiente, logrando reducir como ninguno los índices de violencia en nuestro paí, y que sus ciudades ya no fueran consideradas entre las más peligrosas del mundo, como estaban cuando él ascendió al poder de la nación”.