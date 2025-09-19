Copeco baja a amarilla la alerta para municipios aledaños al río Ulúa

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) bajó este viernes a alerta amarilla la medida emitida por las intensas lluvias que afectan a Honduras. La alerta amarilla es para nueve departamentos, mientras dos siguen bajo alerta verde. En el caso de los municipios aledaños al río Ulúa, en el valle de Sula, bajan a amarillo.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) bajaron a alerta amarilla las medidas preventivas en al menos nueve departamentos del país, mientras que dos más permanecen bajo alerta verde debido a los efectos de las lluvias que continúa dejando. Esos son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés, así como en El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, y hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle. Además, los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central, Francisco Morazán. La alerta verde fue extendida para La Paz y Francisco Morazán durante 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este viernes 19 de septiembre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en el sur, suroccidente, occidente y áreas del centro del país.

