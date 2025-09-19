  1. Inicio
Copeco baja a amarilla la alerta para municipios aledaños al río Ulúa

Las lluvias han incrementado el nivel del río Ulúa en varios municipios noroccidentales

Último mapa de alertas de Copeco publicado este viernes.
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) bajó este viernes a alerta amarilla la medida emitida por las intensas lluvias que afectan a Honduras.

La alerta amarilla es para nueve departamentos, mientras dos siguen bajo alerta verde. En el caso de los municipios aledaños al río Ulúa, en el valle de Sula, bajan a amarillo.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) bajaron a alerta amarilla las medidas preventivas en al menos nueve departamentos del país, mientras que dos más permanecen bajo alerta verde debido a los efectos de las lluvias que continúa dejando.

Esos son: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés, así como en El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, y hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida, y Alianza en Valle.

Además, los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Lempira, Cortés, Comayagua, Intibucá, Valle, Choluteca y el Distrito Central, Francisco Morazán.

La alerta verde fue extendida para La Paz y Francisco Morazán durante 24 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este viernes 19 de septiembre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada continúa generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, ocasionalmente fuertes y dispersos, acompañados de tormentas eléctricas. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en el sur, suroccidente, occidente y áreas del centro del país.

Prevención

Las autoridades municipales, Codem y Codeles deben mantener constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables.

A las personas que viven cerca de ríos o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones se les pide tomar medidas preventivas y evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas.

Se recomienda continuar con labores de aseguramiento de techos, así como limpieza de cunetas, tragantes y desagües para prevenir inundaciones urbanas repentinas.

Los entes de primera respuesta deberán realizar evacuaciones obligatorias en aquellas zonas donde exista amenaza inminente para la vida humana.

