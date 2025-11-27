UTH realizará jornada de oración y acción de gracias por Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizará este 28 de noviembre una campaña especial de oración y agradecimiento bajo el lema: “Honduras en Oración y Gratitud Acción de Gracias”. El evento se llevará a cabo a las 3:00 p.m. en el Salón Armenta del Campus UTH San Pedro Sula, será un espacio destinado a fortalecer la fe, promover la unidad y reflexionar sobre los desafíos del país.

Estudiantes y colaboradores se reunirán para elevar una oración especial por la paz, la concordia y el bienestar de las familias hondureñas. La ceremonia estará dirigida por dos sacerdotes invitados: José Jairo Holguín, párroco de La Santa Cruz en La Tara, San Pedro Sula, y Daniel Fernández, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Pimienta y orgulloso Alumni UTH.