UTH realizará jornada de oración y acción de gracias por Honduras

UTH celebrará mañana una jornada de oración y acción de gracias para pedir paz y unidad por Honduras en su campus de San Pedro Sula.

Estudiantes y colaboradores se reunirán para elevar una oración especial por la paz de Honduras.

San Pedro Sula, Cortés.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) realizará este 28 de noviembre una campaña especial de oración y agradecimiento bajo el lema: “Honduras en Oración y Gratitud Acción de Gracias”.

El evento se llevará a cabo a las 3:00 p.m. en el Salón Armenta del Campus UTH San Pedro Sula, será un espacio destinado a fortalecer la fe, promover la unidad y reflexionar sobre los desafíos del país.

Estudiantes y colaboradores se reunirán para elevar una oración especial por la paz, la concordia y el bienestar de las familias hondureñas.

La ceremonia estará dirigida por dos sacerdotes invitados: José Jairo Holguín, párroco de La Santa Cruz en La Tara, San Pedro Sula, y Daniel Fernández, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Pimienta y orgulloso Alumni UTH.

La agenda contempla una Misa de Acción de Gracias y un espacio de oración comunitaria para agradecer por lo vivido durante el año y pedir la bendición de Dios para Honduras en un contexto de retos y esperanza.

La UTH señaló que este encuentro busca “fortalecer el espíritu, unir corazones y recordar que, con fe y gratitud, siempre encontraremos un mejor camino”.


Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

