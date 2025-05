Unos 30,000 hondureños ya usan internet de Starlink de Elon Musk

San Pedro Sula

Henry López, otro usuario de este servicio, le dijo a LA PRENSA que se siente satisfecho con Starlink porque le permite conectarse a internet en un lugar “donde no hay servicio de las empresas de fibra óptica”.

“Yo vivo en Yoro, en una zona semi urbana”, dice. Sin embargo, López, no ha tenido conexión a internet en las últimas semanas debido a que esa empresa le suspendió el servicio y, para reactivarlo, le solicita el envío de documentos personales con fotografía.

“Ese es el único problema que tiene Starlink. Me enviaron un ticket pidiendo una identidad con fotografía y yo he querido contactarme con ellos y no puedo. Y aquí en Honduras no hay un lugar a donde ir y no sé qué hacer”, dice.