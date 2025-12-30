Honduras espera declaratoria de elecciones en medio de tensiones institucionales

Tegucigalpa, Honduras

La incertidumbre no ha cesado debido a que el escrutinio especial de 2.792 actas electorales que presentaban inconsistencias, iniciado el día 18, con cinco días de retraso, ha venido funcionando a medidas entre problemas técnicos, administrativos, confrontaciones entre los tres consejeros del CNE e incluso riñas entre escrutadores del Partido Nacional y el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

Honduras aguarda la proclamación de los resultados finales de las elecciones generales celebradas hace un mes, un proceso marcado por retrasos técnicos, disputas internas en el organismo electoral y nuevas tensiones políticas, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya declaró presidente electo al conservador Nasry 'Tito' Asfura.

El escrutinio especial, concentrado en las últimas horas en el nivel de alcaldías y diputados, permanecía paralizado por al menos ocho horas hasta las 14.00 hora local de este martes (20.00 GMT), mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha precisado a qué hora dará a conocer los resultados definitivos, cuyo plazo legal vence a la medianoche.

El expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, reiteró de nuevo este lunes que las elecciones son "inválidas" y que la declaración oficial que el CNE prevé emitir este martes "es ilegal", al considerar que "no reúne las condiciones" para ser reconocida.

Por otro lado, el presidente del Parlamento, el oficialista Luis Redondo, invitó este martes a la cúpula del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezada por el general Héctor Valerio, a una reunión para abordar el ascenso de nuevos oficiales de la institución castrense.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según versiones de la prensa local, Redondo pretendía que esos ascensos fueran autorizados por la Comisión Permanente instalada en octubre y controlada por nueve diputados oficialistas, una iniciativa que habría sido rechazada por la plana mayor de las Fuerzas Armadas, que optó por esperar a que el tema sea tratado por el pleno del Parlamento en la próxima legislatura, que asumirá el 25 de enero de 2026, cuando el actual titular ya no presidirá ese poder del Estado.

El pleno del Parlamento hondureño, integrado por 128 diputados, no ha sido convocado a sesiones por Redondo desde finales de agosto, por marcadas diferencias con la oposición.

Los hondureños acudieron a las urnas en noviembre para elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). EFE