Joprodeh: Nada debe detener emisión de la declaratoria electoral

Tegucigalpa, Honduras

La emisión y publicación de la declaratoria oficial de los resultados electorales “en tiempo y forma” no debe ser detenida bajo ninguna circunstancia, advirtieron este martes la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), al alertar sobre presuntas amenazas a la institucionalidad y al orden constitucional de Honduras. En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones recordaron que la Constitución de la República establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano encargado de dirigir y administrar los procesos electorales, así como de emitir la declaratoria correspondiente para los cargos de elección popular. En el comunicado, los defensores de derechos humanos piden al CNE que ante el "evidente boicot al proceso de escrutinio especial" adopte las decisiones que correspondan, priorizando el interés general, la estabilidad institucional y los principios democráticos, con el fin de evitar que actores que buscan generar una crisis institucional logren su cometido.

ASOPODEHU y JOPRODEH señalaron que cuentan con información de fuente confidencial sobre una presunta maniobra orientada a tender una "trampa" al CNE, que permitiría a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, conducida por el diputado Luis Redondo, abrir espacio para acciones que vulnerarían el orden constitucional. De acuerdo con el pronunciamiento, dicha maniobra se estaría impulsando mediante la presentación de un decreto a última hora, con el objetivo de impedir que se emita la declaratoria conforme a lo que establece la Ley Electoral. Las organizaciones subrayaron que nada debe impedir la emisión y publicación de la declaratoria en los plazos legales, ya que ello garantiza la alternabilidad en el poder y el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes de la República. Asimismo, recordaron que la ley electoral ya define las instancias y los procedimientos a los que puede recurrir cualquier persona o sector que se sienta afectado, por lo que cualquier intento de sustituir a los órganos competentes constituiría una alteración al proceso. En el documento, las organizaciones advierten que quienes desafíen la ley o intenten violentarla de forma arbitraria deben responder ante la justicia. "Todo aquel que se atreva a desafiar la ley y violentarla de forma antojadiza, debe ser juzgado según las leyes de nuestro país por el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA y CONSPIRACIÓN CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO", reza el comunicado.

