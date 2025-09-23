Unah lanza dos posdoctorados en Derecho y Política Criminal

Tegucigalpa, Honduras

En esta ocasión, la Facultad de Ciencias Jurídicas presentó dos programas de posdoctorado: el Posdoctorado en Derecho Penal y Política Criminal, y el Posdoctorado en Derecho , ambos diseñados para impulsar la investigación avanzada y el desarrollo académico en el ámbito jurídico.

Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunciaron una nueva oferta académica orientada a fortalecer la producción científica de la institución.

“Estamos marcando la historia de la universidad, escribiendo una nueva página en la educación superior. Con estas ofertas nos consolidamos como un referente en investigación y política criminal en la región”, afirmó Odir Fernández, rector de la UNAH.

Un posdoctorado es un período de formación e investigación que una persona realiza después de haber obtenido un doctorado, con el fin de adquirir mayor experiencia y habilidades para su carrera profesional.

Las autoridades universitarias manifestaron que con estas propuestas se abren nuevas oportunidades dentro del ámbito académico.

El Posdoctorado en Derecho Penal y Política Criminal contará con siete módulos en los que los investigadores ampliarán sus conocimientos en derecho penal moderno, política criminal contemporánea, criminalidad organizada transnacional y delincuencia compleja en Honduras, cleptocracia y corrupción sistémica, así como en respuestas penales y técnicas avanzadas de investigación y litigación penal compleja.

Ambos programas comenzarán en octubre y se impartirán en modalidad presencial y de teledocencia, con un componente virtual y tutorías. Tendrán una duración de siete meses y estarán abiertos a nacionales y extranjeros que hayan obtenido su título de doctorado en los últimos tres años.

En el caso del Posdoctorado en Derecho, el plan de estudios incluye cuatro módulos: Metodología de la Investigación Jurídica, Andragogía y Enseñanza del Derecho, Gestión del Conocimiento y la Investigación Científica, además de actividades prácticas de investigación.