Madre primeriza da a luz a trillizos en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Narlin Laínez se convirtió este jueves en madre de tres varones en el hospital Atlántida en La Ceiba. El nacimiento se realizó mediante una cesárea exitosa y tanto la madre como los recién nacidos se encuentran en perfecto estado de salud.

Desde la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, Narlin y su esposo, Enis Ventura, llegaron al hospital en la madrugada del miércoles en busca de atención especializada para un parto múltiple.

A pesar de ser madre primeriza, Narlin afrontó el proceso con serenidad y alegría: "Estoy feliz con mis hijos. Ya sabía que iba a tener tres niños; el proceso de embarazo no fue tan difícil y ya estoy con ellos gracias a Dios", expresó emocionada mientras cargaba a uno de sus pequeños.