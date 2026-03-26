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Madre primeriza da a luz a trillizos en La Ceiba

Narlin Laínez y su esposo Enis Ventura, hacen un llamado a la solidaridad, quienes deseen apoyarlos pueden comunicarse al teléfono 3243-1650

Madre primeriza da a luz a trillizos en La Ceiba

Narlin Laínez y su esposo, Enis Ventura, celebran la llegada de sus tres hijos.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Honduras

Narlin Laínez se convirtió este jueves en madre de tres varones en el hospital Atlántida en La Ceiba. El nacimiento se realizó mediante una cesárea exitosa y tanto la madre como los recién nacidos se encuentran en perfecto estado de salud.

Desde la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, Narlin y su esposo, Enis Ventura, llegaron al hospital en la madrugada del miércoles en busca de atención especializada para un parto múltiple.

A pesar de ser madre primeriza, Narlin afrontó el proceso con serenidad y alegría: "Estoy feliz con mis hijos. Ya sabía que iba a tener tres niños; el proceso de embarazo no fue tan difícil y ya estoy con ellos gracias a Dios", expresó emocionada mientras cargaba a uno de sus pequeños.

Madre y trillizos de Tocoa se encuentran en perfecto estado de salud.

Madre y trillizos de Tocoa se encuentran en perfecto estado de salud.

 (Foto: La Prensa)

Pese a la sorpresa de un embarazo múltiple, Enis Ventura recibe con entusiasmo y alegría la llegada de sus hijos: "Estoy feliz por las bendiciones que Dios nos manda. Fue sorpresa al principio porque no lo esperábamos, pero al final aceptamos el plan de Dios. La responsabilidad es bastante grande, vamos a tener que trabajar fuerte", comentó padre.

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La familia eligió los nombres de los recién nacidos: Ángel Salomón, Allan Sair y Arlen Xavier.

La llegada de tres bebés al mismo tiempo supone un desafío económico para la familia. Por ello, la pareja ha hecho un llamado a la solidaridad de la ciudadanía hondureña. Quienes deseen apoyar con donaciones de pañales, leche o ropa, pueden comunicarse directamente con Enis Ventura al teléfono 3243-1650.

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Redacción La Prensa
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