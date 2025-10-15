Hackean teléfono del magistrado presidente del TJE, alerta el tribunal

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) denunció este miércoles el hackeo del teléfono celular del magistrado presidente, Mario Flores Urrutia. “El Tribunal de Justicia Electoral informa a la ciudadanía en general, instituciones del Estado y medios de comunicación que el teléfono celular del magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ha sido objeto de vulneración por terceros, constituyendo un posible acto de hackeo”, indica un comunicado del TJE.

El órgano electoral advirtió que toda comunicación, mensaje o publicación emitida desde el número del magistrado carece de validez oficial y no representa la posición del funcionario ni del Tribunal. El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, junto a la magistrada Miriam Barahona, han sido objeto, durante la última semana, de ataques por parte de su compañero de pleno, Mario Morazán, representante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), así como del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.