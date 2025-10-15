  1. Inicio
Hackean teléfono del magistrado presidente del TJE, alerta el tribunal

Mario Flores Urrutia, presidente del TJE, junto a la magistrada Miriam Barahona, han sido objeto, durante la última semana, de ataques por parte de su compañero de pleno, Mario Morazán

El TJE alertó que cualquier mensaje emitido desde el número del magistrado no representa la posición oficial del órgano.
Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) denunció este miércoles el hackeo del teléfono celular del magistrado presidente, Mario Flores Urrutia.

“El Tribunal de Justicia Electoral informa a la ciudadanía en general, instituciones del Estado y medios de comunicación que el teléfono celular del magistrado presidente, Mario Flores Urrutia, ha sido objeto de vulneración por terceros, constituyendo un posible acto de hackeo”, indica un comunicado del TJE.

El órgano electoral advirtió que toda comunicación, mensaje o publicación emitida desde el número del magistrado carece de validez oficial y no representa la posición del funcionario ni del Tribunal.

El presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, junto a la magistrada Miriam Barahona, han sido objeto, durante la última semana, de ataques por parte de su compañero de pleno, Mario Morazán, representante del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), así como del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Comunicado del Tribunal de Justicia Electoral.

Morazán presentó la semana pasada ante el Ministerio Público una denuncia por prevaricato, violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos en contra de Flores y Barahona, por el fallo emitido en el que ordenaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) detener la impresión de las papeletas del nivel de diputados en los departamentos de Olancho y Valle.

