INA beneficia a más de 100 familias con títulos de propiedad a productores de palma en Yoro

Tegucigalpa, Honduras

Más de cien familias fueron beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) a productores individuales de palma africana en el departamento de Yoro.

El ministro director del INA, Javier Talabera, realizó la entrega de 21 títulos de propiedad a productores que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios Independientes de Palma Africana de Guaymas (Paiguay), una organización vinculada a Hondupalma.

"Con esta importante acción se legalizan 107.02 manzanas de tierra, brindando seguridad jurídica a los productores y fortaleciendo el desarrollo de sus actividades agrícolas", dijo el titular del Instituto Nacional Agrario.