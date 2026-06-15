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INA beneficia a más de 100 familias con títulos de propiedad a productores de palma en Yoro

El ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), entregó los documentos a los productores de palma residentes en el departamento de Yoro

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:52 -
  • Agustín Lagos
INA beneficia a más de 100 familias con títulos de propiedad a productores de palma en Yoro

El ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA) entregó los títulos de propiedad a los productores de palma del departamento de Yoro.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Más de cien familias fueron beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) a productores individuales de palma africana en el departamento de Yoro.

El ministro director del INA, Javier Talabera, realizó la entrega de 21 títulos de propiedad a productores que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios Independientes de Palma Africana de Guaymas (Paiguay), una organización vinculada a Hondupalma.

"Con esta importante acción se legalizan 107.02 manzanas de tierra, brindando seguridad jurídica a los productores y fortaleciendo el desarrollo de sus actividades agrícolas", dijo el titular del Instituto Nacional Agrario.

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El funcionario destacó que con la entrega de los títulos de propiedad, "se beneficia a más de 100 familias de la zona productiva".

Además, la dotación de la documentación legal representa un paso fundamental para la certificación internacional de las fincas, permitiendo a los productores acceder a mayores oportunidades de comercialización y competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

"El INA continúa trabajando en la regularización y legalización de la tenencia de la tierra, impulsando el desarrollo productivo y el bienestar de las familias del sector agrario hondureño", recordó Talabera.

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Con las acciones que se llevan a cabo bajo el lema: Paz en el campo con seguridad jurídica. Se busca evitar las invasiones de tierras en los sectores productivos y con ello se fortalece el sector campesino, dijo el ministro del INA.

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Redacción web
Agustín Lagos

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