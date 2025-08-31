"Tengo un disparo en el pecho": Nelson Bueso asegura que sufrió atentado por política

Azacualpa, Santa Bárbara.

Nelson Bueso, candidato a alcalde por el Partido Liberal en el municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, reiteró que el atentado que sufrió el pasado 25 de agosto está ligado a su aspiración política. “Muchos lo manejaron que no era política, (pero) sí, yo por ser competencia del actual alcalde de Azacualpa (Medardo Pineda), yo ya había recibido incluso amenazas de la misma persona que me disparó, pero siguió hablando cosas de mí que no eran ciertas y ese día (cuando le disparó) íbamos a aclarar un asunto”, dijo el candidato en una entrevista para Hoy Mismo.

De acuerdo a sus declaraciones, las intenciones de sus atacantes no eran darle un susto, sino, quitarle la vida.

“Esto no es un susto, es algo que surgió con deseo de quitarme la vida y pues gracias a nuestro Dios que está conmigo y por todo lo que Él me protege, estamos vivos”.

Las impresiones de Nelson Bueso se dieron tras salir de una clínica donde recibía asistencia médica, "tengo un disparo en el pecho", dijo al tiempo que relató que siente mucho dolor y miedo. Nelson Bueso finalizó lamentando la inseguridad que se vive en Honduras y exigiendo la aprobación de leyes que protejan la integridad de los políticos.



Policía descarta que atentado sea político