Amílcar Hernández queda preso en Támara

Tegucigalpa.

El juez que lleva la causa dictó detención judicial anoche al hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, José Amílcar Hernández, y a otras ocho personas más tras concluir la audiencia de imputados. Los nueve detenidos fueron enviados a la cárcel de Támara, Francisco Morazán. Hernández pasó la noche anterior a su audiencia inicial bajo custodia en las mismas instalaciones judiciales, luego de haber sido capturado el viernes por la mañana.

Entre los personas implicadas también figuran: Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra, gerentes de la cooperativa; Isis Carina Ramírez, vicepresidenta de la junta directiva; así como Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez. De acuerdo con las autoridades, se trata de una investigación contra una red integrada por directivos, empleados y bufetes privados señalados de sustraer fondos millonarios de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul). Las investigaciones establecen que la red habría utilizado falsos contratos de servicios profesionales para desviar más de 47 millones de lempiras (L47,601,743.80).