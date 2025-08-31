¿A qué se dedica y dónde está Carlos Zelaya? Su hijo lo revela

Tegucigalpa.

Tras su salida del Ministerio de Defensa en agosto de 2024, José Manuel Zelaya reapareció este fin de semana en actividades de Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula. Durante la caminata del partido, el exfuncionario aseguró que ya está trabajando nuevamente en la estructura política. “Estamos apoyando en los temas electorales y dedicándonos a lo que corresponde dentro del partido”, manifestó.

El hijo de Carlos “Carlón” Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, también se refirió al paradero de su padre, quien dimitió a su curul en medio del escándalo por un narcovideo. "Está en Olancho dedicándose a las propiedades y siempre presente con su familia", dijo. Sobre las críticas del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien ha señalado en reiteradas ocasiones el caso del video, Zelaya respondió: "Quintín debería de preguntarle a Mauricio Villeda por qué no siguió lo que hizo Carlos Zelaya en su momento. Lo que está a la vista no ocupa anteojos y el pueblo hondureño sabe quién es quién".