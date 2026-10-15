Viceministro de Salud llama a médicos a retomar labores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Eduardo Midence, viceministro de Salud, hace este jueves un llamado al gremio médico a que se incorporen a sus labores.
En comparecencia en Casa Presidencial el viceministro dijo: "hemos estado esta última semana en diferentes contextos y en la especial con el Colegio Médico".
"3,092 niños y niñas no han recibido las atenciones pediátricas donde los médicos han dicho que no debido a que están atendiendo las directrices del Colegio Médico", destacó Midence.
"Hasta el día de hoy el 97 por ciento de los médicos están pagados y les hacemos el llamado a que se incorporen a sus labores".
"Es nuestro deber ciudadano hacer el llamado para que se incorporen a sus labores" reiteró el viceministro de Salud.
En cuanto a las Unidades Médicas, siguen desplazándose a las comunidades para atender a la población.
"La junta directiva del Colegio Médico ha hecho un llamado a detener las actividades por lo que estás Unidades Médicas son una alternativa en materia de salud", destacó el funcionario.
En cuanto al viaje del presidente Nasry Asfura a Estados Unidos para conocer equipos tecnológicos para detectar oportunamente el cáncer, dijo se conocieron de los nuevos aparatos.