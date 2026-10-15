Viceministro de Salud llama a médicos a retomar labores en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Eduardo Midence, viceministro de Salud, hace este jueves un llamado al gremio médico a que se incorporen a sus labores.

En comparecencia en Casa Presidencial el viceministro dijo: "hemos estado esta última semana en diferentes contextos y en la especial con el Colegio Médico".

"3,092 niños y niñas no han recibido las atenciones pediátricas donde los médicos han dicho que no debido a que están atendiendo las directrices del Colegio Médico", destacó Midence.