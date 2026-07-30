Gobierno reconoce a 100 mujeres garífunas destacadas por sus aportes al país

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras participó este jueves en la ceremonia "100 Mujeres Garífunas de Éxito", una iniciativa que reconoce el liderazgo y las contribuciones de mujeres afrodescendientes en distintos ámbitos del desarrollo nacional, informó Casa Presidencial. De acuerdo con el comunicado oficial, la actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora y contó con la participación de representantes del Gobierno, organizaciones sociales y delegaciones internacionales. La iniciativa, impulsada desde 2018 por la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, presidida por Jade Martínez, distingue a mujeres que han sobresalido en áreas como salud, educación, economía, política, acción social, cultura, arte y deporte.

Gobierno reafirma compromiso con la inclusión

Según Casa Presidencial, la designada presidencial María Antonieta Mejía asistió al evento en representación del presidente Nasry Asfura, donde transmitió un mensaje de reconocimiento a las homenajeadas y reiteró el compromiso del Ejecutivo con la igualdad de oportunidades. "Hoy no solo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Hoy celebramos historia, identidad, resistencia y el invaluable aporte que las mujeres afrodescendientes han brindado en la construcción de nuestra nación", expresó Mejía, de acuerdo con el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La funcionaria destacó que cada una de las historias reconocidas representa un ejemplo de liderazgo y un aporte al desarrollo del país. Asimismo, señaló que el avance de las mujeres tiene un impacto positivo en sus familias, comunidades y en la sociedad hondureña.

Semujer destaca liderazgo de las mujeres garífunas

Durante la actividad, la ministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), Nolvia Herrera, resaltó la capacidad de organización y liderazgo de las mujeres garífunas. Según Casa Presidencial, la funcionaria reafirmó el compromiso institucional de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar la participación de las mujeres afrodescendientes y combatir todas las formas de discriminación y violencia. "Desde Semujer, reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo políticas públicas que garanticen la participación plena de las mujeres afrodescendientes y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia", manifestó. Herrera también felicitó a las 100 homenajeadas y afirmó que el desarrollo del país depende de que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.

Reconocimiento al esfuerzo de las comunidades

La presidenta de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, Jade Martínez, agradeció el respaldo brindado por las instituciones públicas, organizaciones sociales y cooperantes que apoyaron la realización del evento.