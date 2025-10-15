Dante Mossi pide investigar denuncias sobre el bono climático

Tegucigalpa, Honduras.

La entrega del polémico Bono de Alivio Climático ha generado, desde el pasado 13 de octubre, múltiples denuncias y reacciones de destacados expertos, políticos y funcionarios. Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reaccionó este miércoles en redes sociales ante la controversia y pidió investigar las denuncias relacionadas con dicho bono. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinó 661.1 millones de lempiras para apoyar a personas vulnerables al cambio climático en seis departamentos del país. Sin embargo, varios beneficiarios denunciaron que al recibir la ayuda se les habría pedido votar por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El BCIE tiene una unidad de denuncias. Tal vez leen esto... https://t.co/XkxCc1Suky — Dante Mossi (@DanteMossi) October 15, 2025

"El BCIE tiene una unidad de denuncias", publicó Mossi en su cuenta oficial de X, tras compartir un mensaje que exponía el presunto uso irregular de los fondos con fines de "campañas políticas". Asimismo, expertos han solicitado explicar el origen de los recursos. "¿Está saliendo ese dinero del Presupuesto General de la República, que de por sí no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas, ni para suplementar medicamentos en el sistema sanitario nacional? ¿O proviene de nuevos créditos o endeudamientos aprobados por este gobierno mediante el Poder Legislativo? ¿Serán esos los fondos del CAF que están circulando? ¿O es dinero del narcotráfico, del Cártel de los Soles, el que se está entregando a la población hondureña para ganarse su voluntad y capitalizarla políticamente?", cuestionó el analista Oliver Erazo

Por su parte, Octavio Pineda Paredes, secretario de Estado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), recordó que durante la gestión de Mossi, el BCIE firmó con el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández el contrato de financiamiento para la ejecución del programa “Bono de Alivio a Familias Vulnerables”, destinado originalmente a atender la emergencia causada por los huracanes Eta e Iota. Ante esa declaración, Mossi respondió: “Esta fue una operación para una emergencia de hace muchos años, y si hoy sirve para ayudar a otras víctimas, qué bien. Esta operación fue reestructurada, según recuerdo, y pensé que se había eliminado la referencia a la emergencia. En todo caso, lo preocupante es que el BCIE es una institución apolítica, porque representa a muchos Estados y no debe mezclarse con campañas políticas”, expresó el expresidente del BCIE. Sedesol informó que el desembolso total del programa benefició a hogares en Atlántida, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y El Paraíso, donde 101,453 familias recibieron 7,000 lempiras cada una. El dinero se entregó en efectivo a personas previamente seleccionadas. La medida ha generado polémica por la falta de transparencia en el proceso, especialmente a menos de dos meses de las elecciones generales.

Datos oficiales