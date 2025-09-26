El CNE realizará hoy la primera demostración del Trep

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó este viernes que el pleno del organismo continúa trabajando en la puesta en marcha del sistema de transmisión de resultados preliminares (Trep), como parte del cronograma electoral.

La presidenta del CNE explicó que durante la semana se han sostenido reuniones técnicas para garantizar el cumplimiento de las etapas programadas.