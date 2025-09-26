El CNE realizará hoy la primera demostración del Trep

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó este viernes que el pleno del organismo continúa trabajando en la puesta en marcha del sistema de transmisión de resultados preliminares (Trep), como parte del cronograma electoral.
La presidenta del CNE explicó que durante la semana se han sostenido reuniones técnicas para garantizar el cumplimiento de las etapas programadas.
Declaraciones de Ana Paola Hall sobre la supuesta inscripción de Jorge Cálix
En otro tema, la presidenta del CNE se refirió a la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, tras la renuncia de Samuel García. Aclaró que aún no se ha remitido al pleno el expediente ni un borrador de dictamen, por lo que los consejeros no pueden emitir pronunciamiento.
Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa recordó que el artículo 115, numeral 10, de la Ley Electoral prohíbe la inscripción de candidatos que ya han participado en un proceso electoral, lo que abre un debate legal sobre este caso.