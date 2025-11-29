Bancos y hospitales ajustan servicios por jornada electoral en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Más de 6.5 millones de hondureños acudirán a las urnas este domingo 30 de noviembre. En paralelo, el sistema financiero y de salud del país se prepara para modificar sus operaciones durante la jornada electoral. María Lidia Solano, directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), informó que los bancos no brindarán atención presencial este domingo, con el fin de permitir que los empleados puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y sin inconvenientes.

Solano aclaró que esta medida aplica de forma general a todas las entidades bancarias, aunque algunas instituciones podrían mantener operaciones limitadas según sus políticas internas de servicio continuo. "El objetivo principal es garantizar que los colaboradores puedan participar en el proceso electoral sin afectar la seguridad o el normal desarrollo de las elecciones", señaló Solano. A pesar de la suspensión de la atención física, los servicios electrónicos —incluidos cajeros automáticos (ATM), transferencias electrónicas (ACH) y transacciones con tarjetas de débito y crédito— operarán con normalidad, asegurando la continuidad de las operaciones financieras durante la jornada electoral. El sistema financiero retomará la atención presencial a partir del lunes 1 de diciembre. No obstante, se dará asueto a los empleados públicos que tengan que movilizarse fuera de la ciudad para ejercer el sufragio. Solano enfatizó que, con esta medida, el sector bancario busca colaborar con el fortalecimiento de la participación ciudadana, contribuyendo a que los trabajadores ejerzan su derecho al voto de manera organizada y segura. Hasta el momento, ninguna institución bancaria ha comunicado sus horarios de atención tras el retorno.

Solo habrá atenciones en emergencias

Los hospitales del país suspenderán los servicios de salud el lunes 1 de diciembre —excepto emergencias— debido al feriado otorgado por el Poder Ejecutivo por la celebración de las elecciones generales. Mediante comunicados, las autoridades hospitalarias informaron a los pacientes que este lunes no habrá consulta externa y que las farmacias permanecerán cerradas. Los pacientes que deben retirar medicamentos ese día podrán hacerlo este viernes. El Instituto Nacional Cardiopulmonar, conocido como Hospital del Tórax, emitió un comunicado este jueves anunciando que no habrá consulta el lunes. “Únicamente permanecerán en funcionamiento las áreas que cuentan con rol de turno y el servicio de emergencias para situaciones que requieran atención inmediata”. El Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula también anunció que únicamente estará abierta la emergencia, la sala de maternidad, consulta externa no habrá el lunes 1 de diciembre. La Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) determinó otorgar asueto al personal administrativo no asistencial a nivel nacional. Esto significa que no se estarán otorgando citas a los derechohabientes, pero todas las clínicas y hospitales del país estarán abiertos. “Todos los servicios de salud estarán disponibles a nivel nacional, incluyendo la atención brindada por los servicios subrogados. Asimismo, las áreas de hemodiálisis permanecerán abiertas para garantizar que nuestros pacientes reciban sus tratamientos según lo programado ese día”, detalla el comunicado emitido la tarde de este jueves.