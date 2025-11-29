Fotos curiosas de cómo trasladan las maletas electorales a los rincones de Honduras

En estos dos caballos llevaron el material a Colomoncagua.
Personal del Décimo Batallón de Infantería transportó el material electoral desde el Centro de Acopio Municipal (CAM) de Colomoncagua, Intibucá, hacia el Centro de Votación (CV) de El Picacho, en ese mismo municipio.
El recorrido inició en un vehículo pick-up y, a las 9:30 de la mañana, en el sector de Piedra Parada, se realizó el cambio de medio de transporte hacia acémilas para continuar hasta la comunidad de El Picacho.
Este sábado la 101 Brigada de Infantería Este sábado se realizó un embarque fluvial para trasladar las maletas electorales desde el Centro de Votación de San Marquitos, en Morolica, Choluteca.
Una vez cruzado el río, se continuó el movimiento por vía terrestre utilizando estas mulas.
Momento en que los militares subían las montañas.
El traslado del material en Choluteca, desde otro ángulo.
De igual forma, miembros de la 101 Brigada de Infantería realizaron un embarque fluvial para trasladar las maletas electorales desde el Centro de Votación de Finca Vieja, en Morolica, Choluteca.
Fortografía de los militares trasladando el material en el río de Cerco de Piedra, Morolica.
Una vez cruzado el río, se continuó el movimiento por vía terrestre utilizando mulas hasta llegar al centro de votación.