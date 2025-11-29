¿Por qué Hondutel perdió el liderazgo que tuvo en los ochenta y noventa?

Hondutel comenzó sus operaciones el 1 de enero de 1977 como la empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras. La empresa pionera en las telecomunicaciones y que llegó a tener más de 163,000 clientes en los 90, ha enfrentado desafíos financieros debido a la mala gestión y la competencia.
Antes de la llegada de la telefonía móvil en 1996, con la compañía Celtel —que operaba inicialmente con tecnología analógica y posteriormente evolucionó a la marca Tigo—, Hondutel tenía el control de la telefonía en el país a través de su servicio de telefonía fija.
En 1996, el gobierno otorgó la Banda A para telefonía celular a la entonces nueva empresa Celtel, lo que impidió a Hondutel participar en ese mercado. Comenzando así un declive que hasta la actualidad persiste, pese a sus intentos de modernización con servicios de telefonía móvil y red de internet.
En 2007, Hondutel lanzó su propia red de telefonía celular, Honducel, que posteriormente también operaría bajo el nombre de Hondutel móvil. A pesar de su tamaño inicial, la empresa enfrentó problemas financieros a lo largo de los años debido a una mala administración y la creciente competencia privada.
Hondutel cuenta con más de 176,000 líneas de telefonía fija. De acuerdo con lo explicado por las autoridades, las empresas son los clientes que registran la mayor facturación.
La empresa ha sufrido robos y saboteó en varias ocasiones, lo que ha causado más perdida de clientes, para el caso, en 2015, la empresa perdió unos 5,000 clientes por el robo de cables en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula y no lograron recuperarlos.
En 2020, con las tormentas Eta y Iota, pobladores de grandes sectores de San Pedro Sula como la Rivera Hernández, Chamelecón, La Planeta, Celeo Gonzales y municipios de El Progreso y La Lima se quedaron sin el servicio de telefonía fija e internet, clientes que Hondutel no logró recuperar. En aquel momento se estimó que eran más de 2,700 líneas de telefonía fija y una cantidad similar de clientes de internet.
Ana Hernández, residente del sector Rivera Hernández, cuenta que solo pagaba el derecho de línea porque no usaba el teléfono fijo, pero no quería dejarlo perder, ya que en el 2000 se la compró a una vecina por una alta suma de dinero. “En aquel entonces estaba en lista de espera uno para poder tener una línea telefónica, se daban ese lujo y como se usaba bastante el teléfono, yo quería tener uno y compré la línea a una vecina que se iba para Estados Unidos”, contó.
Hasta 2015, pese a los robos y el vandalismo, Hondutel todavía contabilizaba 3,200 teléfonos públicos en el país y unos 800 en San Pedro Sula. Aunque ya no son un negocio rentable, la empresa los mantiene porque la Ley de Telecomunicaciones protege el derecho a la comunicación y exige que las empresas cumplan con el servicio de manera que no infrinja la libre competencia. La retirada de teléfonos públicos podría considerarse una infracción a la obligación de prestar un servicio público y puede ser regulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Hondutel sigue estando en números rojos, de enero a mayo de 2025, las pérdidas de la estatal ascendieron a 96.1 millones de lempiras, que al compararlo con el mismo período de 2024 representa un aumento interanual de 61.8 millones de lempiras.
En Honduras hay tres empresas de telefonía móvil principales, dos son operadores privados, mientras que Hondutel es la empresa de telecomunicaciones del gobierno.