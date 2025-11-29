¿Por qué Hondutel perdió el liderazgo que tuvo en los ochenta y noventa?

Ana Hernández, residente del sector Rivera Hernández, cuenta que solo pagaba el derecho de línea porque no usaba el teléfono fijo, pero no quería dejarlo perder, ya que en el 2000 se la compró a una vecina por una alta suma de dinero. “En aquel entonces estaba en lista de espera uno para poder tener una línea telefónica, se daban ese lujo y como se usaba bastante el teléfono, yo quería tener uno y compré la línea a una vecina que se iba para Estados Unidos”, contó.