Migración refuerza controles en fronteras de Honduras por el feriado

Tegucigalpa, Honduras

Ante la movilización de hondureños durante la Semana Morazánica, tanto a nivel nacional como internacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha implementado medidas especiales para asegurar un servicio ágil y seguro en fronteras y aeropuertos. Wilson Paz, director de Migración, explicó que en esta temporada el comportamiento de la población se concentra en el turismo interno, aunque también destaca la salida hacia países vecinos, siendo El Salvador el más visitado.

"La mayoría de hondureños hace turismo interno, pero gran parte también se siente atraída por El Salvador, además de Guatemala y Nicaragua", comentó. El funcionario indicó que el movimiento migratorio es constante y variable, por lo que no es posible dar una cifra exacta, aunque aseguró que son miles las personas que se desplazan por los diferentes puntos durante esta semana. También recordó que muchos hondureños residentes en el extranjero aprovechan la ocasión para regresar y reencontrarse con sus familias, lo que incrementa la carga en aeropuertos y puestos fronterizos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Con el fin de evitar los problemas registrados en años anteriores, el INM reforzó su capacidad operativa. "Hemos hecho inversiones en infraestructura, mejorado la capacitación de nuestro personal, ampliado el número de ventanillas en fronteras y dotado de tecnología a los aeropuertos para que la atención sea expedita", detalló Paz. Una de las innovaciones es la implementación del “Paso Ágil”, en coordinación con El Salvador, que reduce el tiempo de trámite en las fronteras. "Hoy el viajero hace migración al salir de Honduras, pero ya no al entrar a El Salvador, y viceversa. Esto nos coloca en una dinámica de integración migratoria que va a mejorar sustancialmente la experiencia de quienes viajen", subrayó. El director reconoció que aún existen retos, como las incomodidades en el punto fronterizo de El Amatillo, donde continúan obras de construcción. En cuanto a los demás controles, aseguró que las fronteras con Guatemala y Nicaragua están listas para atender el flujo de viajeros, salvo en El Poy, donde un litigio de terreno impide mejoras. Adelantó que el próximo año se espera una intervención integral para completar el proceso de modernización en todos los puestos fronterizos. El INM desplegó además operativos a nivel nacional para reforzar la atención en puntos de mayor tránsito. "Nuestro compromiso es que el proceso dure en promedio un minuto por persona, aunque los casos de menores requieren más tiempo por la revisión de documentos", explicó.

Paz recordó que experiencias recientes, como la Semana Agostina —cuando ingresaron miles de turistas salvadoreños— o la Semana Santa, se desarrollaron sin contratiempos gracias a la preparación institucional. Finalmente, reiteró que la obligación de Migración es ofrecer un servicio ágil y seguro: "Lo importante es que esas colas se atiendan con celeridad y que cada hondureño o extranjero tenga una experiencia positiva en su paso por nuestras fronteras", puntualizó.

Canaturh advierte retos económicos

La Semana Morazánica también representa una de las temporadas de mayor movimiento en Honduras, pero enfrenta desafíos derivados de la contracción económica y la falta de estrategias sólidas de promoción turística, advirtió la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh). Andrés Ehrler, presidente de Canaturh, señaló que en los últimos años no se han realizado estudios específicos sobre esta semana, aunque existe un panorama general a partir de la experiencia empresarial. "Lo que sabemos es que la gente opta mucho por el turismo rural, el agroturismo y las experiencias de naturaleza y aventura, aunque suelen decidir sus viajes a última hora, dependiendo de las condiciones climáticas", dijo. El dirigente explicó que muchas familias prefieren destinos cercanos a Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que beneficia a localidades normalmente fuera del turismo tradicional. También resaltó que los desplazamientos a pueblos y zonas rurales para visitar parientes forman parte del patrón característico de la Semana Morazánica. No obstante, advirtió que este año el turismo resentirá la falta de liquidez. "Hay una contracción económica desde marzo, con caídas en ventas relacionadas con el turismo de más del 15%. A eso se suma la falta de generación de empleo en el sector privado, lo que limita la capacidad de gasto de los hondureños", subrayó. Esta situación ha impulsado a que quienes tienen recursos opten por viajar al extranjero, abarrotando los aeropuertos. "Vemos cómo muchos hondureños eligen países de la región y del Caribe como México, República Dominicana o Colombia, además de los destinos centroamericanos tradicionales", apuntó Ehrler, quien recordó que el feriado fue creado originalmente para fomentar el turismo interno. A su criterio, esta desconexión entre el objetivo del feriado y el comportamiento de los viajeros responde a la falta de una estrategia clara de promoción turística. "Si no existe una verdadera ventana de atracción para que el hondureño se quede y conozca su propio país, es difícil que el propósito de esta semana se cumpla", enfatizó. Entre las alternativas planteadas está reestructurar el feriado en tres fines de semana largos, lo que permitiría una mejor distribución de visitantes y daría más oportunidades a los hondureños de movilizarse en distintas fechas. Para este año, Canaturh impulsó estudios de movilidad, derrama económica y satisfacción de visitantes en ciudades como San Pedro Sula (Cortés), Santa Rosa de Copán (Copán), Ojojona (Francisco Morazán) y próximamente Santa Bárbara. Los resultados permitirán conocer con mayor precisión el gasto turístico y su impacto económico durante la Semana Morazánica.