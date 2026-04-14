Semana de calor y lluvias aisladas en Honduras; vaguada ingresará el domingo

Tegucigalpa

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que durante la semana del 14 al 19 de abril se registrarán condiciones climáticas variables en el territorio nacional, con presencia de lluvias aisladas en algunas regiones y temperaturas elevadas en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del ente estatal, entre martes y miércoles se presentarán lluvias débiles y dispersas en la región del Caribe, mientras que en el resto del país predominarán condiciones mayormente estables.

A partir del jueves, se espera un incremento en la nubosidad acompañado de un aumento significativo en las temperaturas. En la zona sur, los termómetros podrían superar los 40 grados celsius, mientras que en la región oriental se prevén máximas de hasta 34 grados.

En tanto, en las regiones norte y occidente las temperaturas rondarán los 32 grados celsius, y en la zona central se mantendrán cercanas a los 31 grados, generando un ambiente caluroso durante gran parte del día.

Para el domingo, Copeco prevé el ingreso de una vaguada, la cual provocará lluvias y chubascos aislados en horas de la tarde y noche, principalmente en las regiones sur, centro, suroccidente y oriente del país.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente por las altas temperaturas, a fin de evitar afectaciones a la salud.