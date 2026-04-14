El IHSS operará con normalidad este 14 de abril en Honduras

Tegucigalpa

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que este 14 de abril, fecha en la que se conmemora el Día de las Américas, mantendrá sus servicios en horario normal en todo el país.

A través de un comunicado oficial, la institución detalló que tanto sus centros asistenciales como administrativos operarán sin interrupciones, garantizando la atención a los derechohabientes.

La medida busca evitar afectaciones en los servicios de salud que se brindan diariamente a miles de afiliados, quienes dependen de consultas, emergencias y otros procedimientos médicos.

Esta decisión fue tomada por la Dirección Ejecutiva del IHSS, priorizando la continuidad en la atención médica a nivel nacional.

“El 14 de abril se estará laborando en horario normal en todos sus centros asistenciales y administrativos”, señala el comunicado emitido y publicado en las redes sociales.