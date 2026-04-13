Estas son las zonas de Honduras que no tendrán energía este martes 14 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este martes 14 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Choluteca, Olancho, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, los cortes se registrarán en colonias y comunidades como Nueva Esperanza, Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de la Landa, El Cahuano, colonia 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera, finca Montelíbano, Namasigüe centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz y Santa Isabel, así como zonas aledañas, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Mientras tanto, en el sector de El Pataste, en el municipio de Catacamas, Olancho, las interrupciones comprenderán las aldeas El Pataste, Agua Blanca, Pisijire, El Cerro, Las Casitas, Vallecitos, Las Marías, La Colonia, Agua Buena, Pueblo Viejo, Los Mangos, Las Minas y Las Flores, además del municipio de Dulce Nombre de Culmí y sectores cercanos. En esta zona, el corte está programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En la zona occidental, específicamente en Copán, los cortes abarcarán múltiples municipios. En Dulce Nombre, se verá afectado el casco urbano y aldeas como Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras y San Jerónimo. En San Agustín, las interrupciones incluirán el casco urbano y aldeas como Granadillal, Moscarronal, El Zorro y La Peña. En Dolores, el servicio será suspendido en el casco urbano y aldeas como Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio y Joyas Galanas. Asimismo, en Concepción, Veracruz, San José, Santa Rosa de Copán y San Juan de Opoa, se reportan afectaciones tanto en los cascos urbanos como en numerosas aldeas y barrios residenciales, entre ellos Ecoforesta, Bosques de Copán, CUROC, el sector del Colegio de Abogados e INFOP, así como varias comunidades rurales. En estas zonas, la interrupción será de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde.
Por otra parte, en los departamentos de Copán y Santa Bárbara, los cortes también alcanzarán municipios como Florida, Macuelizo, Nueva Frontera, Azacualpa y Quimistán. Se incluyen múltiples aldeas, cascos urbanos y caseríos cercanos, donde el servicio será interrumpido de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
En el Valle de Sula, específicamente en San Pedro Sula, la suspensión del servicio afectará a la empresa Plásticos de Honduras.
En la ciudad de San Pedro Sula habrán cortes en sectores residenciales e industriales como Palma Real II y III, fábrica Postelsa, Lear Calpules, Hondeldysis, Central de Ingenios, gasolinera Uno El Triángulo, Villa Dulce Hogar, Quintas El Dorado, Reparto Los Ángeles, Reparto La Esperanza, Rivera Hernández, Sinaí, Brisas del Sauce, Centralita, Villas Rosalía, ZIP Saint Andrews, colonia 6 de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, Asentamientos Humanos, Llanos de Sula I, II, III y IV, Alfonso Lacayo, Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa Valencia, Las Torres, Los Olivos, Guaymuras, Nueva Jerusalén y San Cristóbal. El horario establecido es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Finalmente, en el municipio de Villanueva, Cortés, se reportan cortes en sectores como El Venado, El Sauce, La Bolsa y el casco urbano de Villanueva, también en el horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.