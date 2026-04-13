Estas son las zonas de Honduras que no tendrán energía este martes 14 de abril

En la zona occidental, específicamente en Copán, los cortes abarcarán múltiples municipios. En Dulce Nombre, se verá afectado el casco urbano y aldeas como Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras y San Jerónimo. En San Agustín, las interrupciones incluirán el casco urbano y aldeas como Granadillal, Moscarronal, El Zorro y La Peña. En Dolores, el servicio será suspendido en el casco urbano y aldeas como Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio y Joyas Galanas. Asimismo, en Concepción, Veracruz, San José, Santa Rosa de Copán y San Juan de Opoa, se reportan afectaciones tanto en los cascos urbanos como en numerosas aldeas y barrios residenciales, entre ellos Ecoforesta, Bosques de Copán, CUROC, el sector del Colegio de Abogados e INFOP, así como varias comunidades rurales. En estas zonas, la interrupción será de 8:20 de la mañana a 2:20 de la tarde.