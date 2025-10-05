San Pedro Sula albergará el Encuentro Mundial del Café en octubre

San Pedro Sula, Honduras

Del 13 al 17 de octubre, Honduras será sede del Encuentro Mundial del Café 2025, un evento que reunirá a representantes de más de 40 países en San Pedro Sula.

La cita busca fortalecer el posicionamiento del café hondureño y promover la innovación en la producción, comercialización y sostenibilidad del sector.

El evento es organizado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), en conjunto con instituciones públicas y privadas vinculadas al rubro, y contará con conferencias magistrales, exhibiciones comerciales, ruedas de negocios y competencias internacionales de barismo y catación.

Durante los cinco días de actividades, se abordarán temas como el cambio climático y su impacto en los cultivos, la transformación digital en la industria, nuevas tendencias de consumo y oportunidades para pequeños productores.

También se presentarán iniciativas orientadas a fortalecer la trazabilidad y la certificación de origen del café hondureño.

Honduras, reconocida como el mayor exportador de café de Centroamérica y quinto a nivel mundial, busca consolidarse como un referente en calidad y sostenibilidad.

Según el Ihcafé, el país produce más de 7 millones de quintales anuales, generando empleo directo e indirecto a más de 120 mil familias.

El Encuentro Mundial del Café se desarrollará con el lema “Unidos por un café sostenible”, y contará con la participación de delegaciones provenientes de América, Europa, Asia y África, además de inversionistas interesados en ampliar sus vínculos comerciales con el sector cafetalero hondureño.