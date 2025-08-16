Salvador Nasralla: “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción”

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció este sábado a través de sus redes sociales sobre la caminata de oración por Honduras, calificándola como “una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”.
Nasralla explicó que, en respeto a las indicaciones de los organizadores, el Partido Liberal no participará de manera institucional en la movilización religiosa.
No obstante, señaló que los militantes liberales y hondureños en general están en su pleno derecho de unirse de manera personal y sin distintivos partidarios.
Hoy, Honduras es testigo de una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto.— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) August 16, 2025
“Este día no pertenece a los partidos, sino al pueblo. Que la única bandera que ondee sea la de Honduras, símbolo de la esperanza y la dignidad que nos une”, expresó el político.
El aspirante presidencial también subrayó que la fe y la unidad deben ser la base para derrotar la corrupción y la división en el país: “Con esa fuerza, vamos a construir el país justo y transparente que nuestra gente merece”, concluyó.
A pocas horas del inicio de la caminata de oración
Miles de hondureños, entre católicos y evangélicos, se preparan para participar en la caminata de oración por Honduras, un evento histórico que por primera vez reúne a ambas iglesias con el propósito de pedir a Dios por el bienestar del país y el fortalecimiento de la democracia.
La actividad iniciará a partir de las 2:00 de la tarde y se desarrollará en más de 50 ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque y Santa Rosa de Copán.
A la convocatoria también se han sumado gremios profesionales como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).