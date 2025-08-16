  1. Inicio
  2. · Honduras

Salvador Nasralla: “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción”

Nasralla destacó el valor de la caminata de oración y pidió respetar la jornada sin banderas partidarias.

Salvador Nasralla: “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción”

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció este sábado a través de sus redes sociales sobre la caminata de oración por Honduras, calificándola como “una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”.

Nasralla explicó que, en respeto a las indicaciones de los organizadores, el Partido Liberal no participará de manera institucional en la movilización religiosa.

No obstante, señaló que los militantes liberales y hondureños en general están en su pleno derecho de unirse de manera personal y sin distintivos partidarios.

“Este día no pertenece a los partidos, sino al pueblo. Que la única bandera que ondee sea la de Honduras, símbolo de la esperanza y la dignidad que nos une”, expresó el político.

El aspirante presidencial también subrayó que la fe y la unidad deben ser la base para derrotar la corrupción y la división en el país: “Con esa fuerza, vamos a construir el país justo y transparente que nuestra gente merece”, concluyó.

A pocas horas del inicio de la caminata de oración

Miles de hondureños, entre católicos y evangélicos, se preparan para participar en la caminata de oración por Honduras, un evento histórico que por primera vez reúne a ambas iglesias con el propósito de pedir a Dios por el bienestar del país y el fortalecimiento de la democracia.

Recorrido de la caminata de las iglesias en San Pedro Sula y otras ciudades

La actividad iniciará a partir de las 2:00 de la tarde y se desarrollará en más de 50 ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque y Santa Rosa de Copán.

A la convocatoria también se han sumado gremios profesionales como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias