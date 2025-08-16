Salvador Nasralla: “La fe y la unidad siempre serán más fuertes que la corrupción”

Tegucigalpa, Honduras.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció este sábado a través de sus redes sociales sobre la caminata de oración por Honduras, calificándola como “una manifestación de fe y unidad que merece todo nuestro respeto”.

Nasralla explicó que, en respeto a las indicaciones de los organizadores, el Partido Liberal no participará de manera institucional en la movilización religiosa.

No obstante, señaló que los militantes liberales y hondureños en general están en su pleno derecho de unirse de manera personal y sin distintivos partidarios.