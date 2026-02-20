Impulsan Ruta Garífuna como eje de turismo étnico

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de convertir un decreto legislativo en una realidad económica y cultural, se realizó en La Ceiba, Atlántida, la Convención Nacional de Turismo Étnico, organizada por Alma Garífuna. El evento reunió a alcaldes del litoral atlántico, diputados de Atlántida, empresarios del sector turístico y líderes comunitarios.

El eje central del encuentro fue la activación de la Ruta Garífuna, una estrategia que busca articular al Gobierno central y a las municipalidades en un plan de desarrollo sostenible para esta región.

La iniciativa pretende dinamizar la economía y, al mismo tiempo, proteger el legado del pueblo garífuna, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad.

“Dimos un paso firme para convertir una herramienta legal en una realidad que genere desarrollo y dignidad”, afirmó Johnny Medina, presidente de Alma Garífuna y coordinador de la convención.