Impulsan Ruta Garífuna como eje de turismo étnico

Bajo la coordinación de Alma Garífuna, autoridades y emprendedores impulsan la Ruta Garífuna, proyecto que busca desarrollo cultural y económico en comunidades afrohondureñas

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 18:28 -
  • Carlos Molina
Los alcaldes del litoral atlántico que participaron en la Convención Nacional de Turismo Étnico ya han iniciado planes de capacitación para que los emprendedores locales sean protagonistas de esta nueva oferta turística.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de convertir un decreto legislativo en una realidad económica y cultural, se realizó en La Ceiba, Atlántida, la Convención Nacional de Turismo Étnico, organizada por Alma Garífuna. El evento reunió a alcaldes del litoral atlántico, diputados de Atlántida, empresarios del sector turístico y líderes comunitarios.

El eje central del encuentro fue la activación de la Ruta Garífuna, una estrategia que busca articular al Gobierno central y a las municipalidades en un plan de desarrollo sostenible para esta región.

La iniciativa pretende dinamizar la economía y, al mismo tiempo, proteger el legado del pueblo garífuna, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio de la Humanidad.

“Dimos un paso firme para convertir una herramienta legal en una realidad que genere desarrollo y dignidad”, afirmó Johnny Medina, presidente de Alma Garífuna y coordinador de la convención.

Destacan liderazgo

Durante el evento se anunció la entrega del reconocimiento “12 Gigantes” a figuras destacadas que, con su labor dentro y fuera de Honduras, han impulsado el desarrollo de la comunidad garífuna y defendido sus derechos históricos.

Vuelo directo La Ceiba-Nueva Orleans: El ambicioso plan de la alcaldía ceibeña

“Fue el doctor Wilfredo Sabio quien presentó la moción de la Ruta Garífuna y hoy es ley del Estado. Ahora hay que construirla con varios elementos y comienza aquí; uno de esos es el Garifest. Si nosotros no podemos ir a la comunidad, tendremos la comunidad aquí para ir formando la Ruta Garífuna”, agregó Johnny Medina, presidente de Alma Garífuna.

Los diputados por Atlántida, Alfonso Ordóñez y Alejandro Canelas, asistieron a la Convención Nacional de Turismo Étnico junto a autoridades municipales y líderes garífunas.

 (Foto: La Prensa )

El proyecto plantea que el turismo étnico funcione como una herramienta estratégica para promover el progreso sostenible y la preservación del legado garífuna, reconocido internacionalmente por la Unesco.

Como parte de la ejecución de la Ruta Garífuna, los alcaldes acordaron priorizar la formación comunitaria y el acompañamiento técnico a emprendedores locales, con el fin de asegurar una implementación práctica del proyecto.

Priorizan obras para el litoral atlántico

En el marco de la convención también se oficializó el lanzamiento del Garifest-Festival Garífuna, que se desarrollará el 28 de marzo en la Zona Viva de La Ceiba, como un homenaje a la música, la identidad y el legado africano en Honduras.

Además, del 24 al 27 de marzo se llevará a cabo el Garifest Colegial, una iniciativa orientada a involucrar a centros educativos en el fortalecimiento de la identidad garífuna desde la juventud.

