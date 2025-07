Dirigentes liberales piden diálogo y unidad en el partido tras anuncio de Contreras

Tegucigalpa, Honduras

“Voy a proponer que el partido vuelva a elegir un presidente para el Central Ejecutivo en vista de que vivo en San Pedro Sula y con ese punto prácticamente voy a dar por culminada mi participación y no continuaré como presidente del Central Ejecutivo”, expresó Contreras en la grabación.

La posible renuncia ocurre en medio de diferencias internas, entre ellas el rechazo de algunos sectores a su intento de nombrar como gerente administrativo del CCEPL a su yerno y asesor, Steve Fajardo. Contreras calificó el hecho como una falta de respeto a su autoridad.

“No puede ser que personas que ni siquiera votaron por una papeleta, apadrinadas, quieran tener más poder que el presidente del Central Ejecutivo para nombrar un gerente administrativo”, reprochó.

El también alcalde de San Pedro Sula aseguró que, desde su llegada a la presidencia del partido, ha trabajado por fortalecer el liberalismo, pero denunció que ha enfrentado “trabas internas” que le impiden avanzar.

“Mi posición es devolverle el poder del Partido Liberal a los que realmente tienen arrastre político, no a personas pegatinas puestas allí para representar intereses de alguien”, expresó Contreras, quien además rechazó ser una figura decorativa dentro del partido: “Yo no soy mandilón de nadie, yo no soy florero”.

El alcalde sampedrano anunció que convocará a los convencionales para que determinen la posible remoción de figuras que, a su juicio, no hacen nada dentro de la estructura partidaria.