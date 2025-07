"No soy florero de nadie": Contreras decidirá el lunes si renuncia a presidencia del PL

San Pedro Sula

¿La posible renuncia es porque no nombraron a la persona que usted proponía? Le preguntaron a lo que respondió: "yo podría nombrar a Juan Pedro López, que no es familiar mío ni es conocido mío. Pero siempre sucedería lo mismo. Cuando uno es electo como alcalde, hay dos puestos que la corporación solo debe conocer: el secretario y el auditor. No puede ser que usted, como presidente del Central, figura electa por 300 mil votos, se vea presionado por personas que ni siquiera participaron en una papeleta y que aparecen ahí apadrinadas, queriendo tener más poder que el presidente del Central al nombrar un gerente administrativo", respondió.

Agregó que "el abogado Yani hizo eso: nombró directamente a su gerente administrativo o director ejecutivo. Yo lo sometí al pleno después de haber cedido todas las condiciones que ellos querían tomar. Ahora mi posición es clara: devolver el poder del partido a quienes realmente tienen arrastre político, a quienes trabajan con la base: los alcaldes y los diputados. No a personas sin respaldo que han sido puestas ahí para representar intereses ajenos".

¿Personas sin respaldo como quién?

Esa persona no tiene ni un voto. La gran decadencia del partido, especialmente en el distrito Santana, es que en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal no hay gente con votos. No son dirigentes de ningún barrio. Por eso, los alcaldes trabajan por sus candidaturas y esto afecta al candidato del partido.

—¿Qué propone usted?

—El Consejo Central Ejecutivo debe estar conformado por personas como Quintín Soriano, Ron McNab, Badder Dipp, Carlos Miranda, Roberto Contreras, personas con respaldo, con votos. No por simples pegatinas o figuras impuestas para cuidar intereses que el partido no necesita. El Partido Liberal tiene que retomar la dirección con las personas que tienen respaldo popular, no con gente que no conoce a nadie. Por eso decidí que voy a hacer una auditoría dentro del Central. Si a mí me eligieron como presidente, no me eligieron como adorno.

—¿Qué significa esto?

—Que los miembros del Central, si no tienen votos, no pueden levantarme la voz. ¿Con qué respaldo salieron electos las personas que Alan Ramos propone? ¿Con cuántos votos salieron? ¿Por qué me van a venir a decir que los fondos de la Secretaría de la Mujer no son liquidables? El Consejo Central Ejecutivo debe ser electo por personas que participan en elecciones y tienen respaldo. Así debe funcionar.

—¿Está diciendo que el proceso de elección debería ser diferente?—

Así es. Por ejemplo, Rosa Indira, la persona que propuso Alan Ramos, aunque fue alcalde muchos años en Puerto Cortés, no está en una papeleta actualmente. Puede que tenga cierto arrastre, pero no es la figura adecuada para estos puestos.